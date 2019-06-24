كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقاً استراتيجياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية شاه محمود قرشي يوم الأحد إن باكستان والاتحاد الأوروبي اتفقا على خطة استراتيجية بعد سلسلة من المحادثات وسيتم توقيعها في 25 يونيو.

وقال الوزير قبل مغادرته في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى بروكسل "سوف أوقع الاتفاق مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغريني"، "سيمهد الطريق لتعاون طويل الأمد بين باكستان والاتحاد الأوروبي".

و أضاف لدى باكستان والاتحاد الأوروبي علاقة طويلة الأمد وقوية، لقد ساعدنا بعضنا البعض في عدة، ونحن نخطط الآن لإعطاء اتجاه جديد لعلاقاتنا "، "هذه الخطة الإستراتيجية هي تطور جيد حقًا."

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كما سيزور وزير الخارجية خلال جولته، مقر الناتو ويلتقي بأمينه العام. إلى جانب ذلك، سوف يجتمع قريشي ويلتقي بالجالية الباكستانية في بروكسل.

وقال الوزير "باكستان تتعاون مع الناتو وقدّمنا مساعدة غير مسبوقة للولايات المتحدة وقوات الناتو في الأمور المتعلقة بأفغانستان".

لقد لعبنا دورًا رئيسيًا في الحرب ضد الإرهاب وقد أقر الناتو بهذه الحقيقة، نعتقد أن علاقتنا مع الناتو في شؤون الدفاع والأمن يجب أن تستمر. "

