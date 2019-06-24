كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الادعاء بألمانيا يفتح تحقيقًا لتحويل أموال لنجلي الملحق الثقافي بالسفارة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة الليبية بألمانيا، اليوم الإثنين، أن الادعاء العام في برلين بدأ في فتح تحقيق بتهمة الاشتباه في تحويلات مصرفية بمبالغ كبيرة إلى نجلي الملحق الثقافي بالسفارة.

ودعا القائم بالأعمال بالوكالة، إبراهيم حسن معتوق، في رسالة اطلعت العنوان على نسخة منها، وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق، محمد سيالة، إلى إيقاف الملحق الثقافي بالسفارة عن العمل وتكليف أحد أعضاء السفارة لتسيير العمل فيها.

وأفاد القائم بالأعمال، أن وزارة الخارجية الألمانية استدعته للقاء مع رئيس قسم البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والذي بدوره أفاده بوجود قضية اشتباه في تهمة غسيل أموال تخص الملحق الثقافي بالسفارة.

وأكد معتوق، أنه استلم بشكل رسمي مذكرة رقم 703-457/2016 مرفق طيه شارحة توضح بأن الادعاء العام في برلين فتح تحقيقًا بتهمة الاشتباه في تحويلات مصرفية بمبالغ كبيرة إلى نجلي الملحق الثقافي مرفق طيه كشوفات حسابات المصرفية.