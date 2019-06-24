كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام للناتو يلتقي وزير الخارجية الباكستاني في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي اليوم الإثنين (24 يونيو 2019) في مقر الناتو لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حيث أكد السيد ستولتنبرغ على القيمة المضافة المتبادلة للحوار السياسي بين الناتو وباكستان والتعاون العملي، وأعرب عن تقديره لدعم باكستان المستمر لجهود الناتو الطويلة الأمد في أفغانستان.

وأشار إلى التزام حلفاء الناتو وشركائه الراسخين بالسلام والأمن الدائم في أفغانستان ومواصلة تطوير قوات الأمن الأفغانية ودعمها، من خلال مهمة التدريب على دعم القرار، وبتمويل.

ورحب بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها باكستان لدعم عملية السلام التي تقودها أفغانستان والمملوكة لأفغانستان وآخر التطورات المشجعة في العلاقات الثنائية بين أفغانستان وباكستان.

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وأبرز أيضًا أن الحوار بين الأفغان يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن، وينبغي الحفاظ على زخم السلام هذا - بما في ذلك من خلال نهج بناء من جميع بلدان المنطقة - وأن السلام والأمن الدائمين في أفغانستان يفيدان الاستقرار الإقليمي.

حيث أزادت على مر السنين نظمة حلف شمال الأطلسي وباكستان تدريجيا من أنشطة التعاون العملي.

كما تشمل هذه المحادثات السنوية للموظفين العسكريين ومشاركة الضباط العسكريين الباكستانيين في حوالي 50 نشاط تدريب عسكري مع الناتو.

