كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرائق جديدة في اسرائيل بفعل البالونات الحارقة من قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع عدد من الحرائق في مناطق المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بفعل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، فيما هددت مجموعات فلسطينية بتكثيف إطلاق هذه البالونات خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقالت وحدة مكافحة الحرائق في إسرائيل، إن أكثر من 14 حريقاً اندلعت منذ ساعات الصباح في مناطق مختلفة من المناطق المحاذية لقطاه غزة، بفعل البالونات الحارقة.

وفي سياق متصل، هددت مجموعة شبابية تطلق على نفسها اسم "مجموعة برق الجهادية" وهي إحدى أبرز المجموعات المسؤولة عن إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، بتكثيف إطلاق البالونات وزيادة وتيرتها خلال الأيام المقبلة.