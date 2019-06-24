كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الخاصة العراقية تقتل 14 فرد من مقاتلي داعش في شمال البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقول القوات الخاصة العراقية إنها أجرت عملية بالقرب من مدينة كركوك الشمالية وقتل فيها 14 من أعضاء تنظيم "داعش".

ويقول بيان صادر عن قوات مكافحة الإرهاب العراقية اليوم الاثنين إنه خلال العملية، تلقت القوات العراقية الدعم من الطائرات الحربية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

و أضاف البيان أن العملية، جنوب كركوك مباشرة، استمرت لمدة يومين وشمل قوات خاصة عراقية من طائرات الهليكوبتر.

وعلى الرغم من إعلان العراق النصر على داعش في يوليو 2017، إلا أن المتطرفين يحاولون منذ ذلك الحين شن تمرد على غرار حرب العصابات، يختبئون ويشنون هجمات مفاجئة في أجزاء مختلفة من البلاد.