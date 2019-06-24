للمرة الرابعة على التوالي.. جهة الشرق تتصدر الأكاديميات في أعلى معدلات الباكالوريا

للمرة الرابعة على التوالي تصدرت جهة الشرق الترتيب الوطني، حسب نسب النجاج المحققة، بنتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة يونيو 2019.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في بلاغ لها، اليوم الاثنين، عن ترتيب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إذ احتلت جهة الرباط -سلا -القنيطرة، المرتبة الثانية 69.29 في المائة.

مقابل ذلك احتلت جهة فاس- مكناس المرتبة الثالثة، بنسبة 68.63 في المئة، تليها جهة مراكش أسفي بنسبة 68.17 في المئة، وجهة الدار البيضاء- سطات، في المرتبة الخامسة بنسبة 67.49 في المائة.