للمرة الرابعة على التوالي تصدرت جهة الشرق الترتيب الوطني، حسب نسب النجاج المحققة، بنتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة يونيو 2019.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في بلاغ لها، اليوم الاثنين، عن ترتيب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إذ احتلت جهة الرباط -سلا -القنيطرة، المرتبة الثانية 69.29 في المائة.
مقابل ذلك احتلت جهة فاس- مكناس المرتبة الثالثة، بنسبة 68.63 في المئة، تليها جهة مراكش أسفي بنسبة 68.17 في المئة، وجهة الدار البيضاء- سطات، في المرتبة الخامسة بنسبة 67.49 في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الرابعة على التوالي.. جهة الشرق تتصدر الأكاديميات في أعلى معدلات الباكالوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.