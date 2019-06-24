بعد سنوات من الخلاف.. عساف عن دنيا بطمة: فنانة بمقومات عالية وسامحتها عن ما مضى – فيديو

قال الفنان الفلسطيني، محمد عساف، اليوم الاثنين، إنه لا يعرف أصل الخلاف بينه وباطمة، موضحا أنه سامحها على الرغم مما قالته عنه في تصريحات أدلت بها قبل سنوات.

وأكد عساف أنه عندما كان يصادف باطمة، يحرص على إلقاء التحية عليها، مستغربا تحدثها عن تجاهله لها في أحد الأحداث الفنية.

وأضاف عساف أنه يعتبر باطمة فنانة بمقومات عالية، ولا يمكنه أن يشكك في قدراتها الفنية.

ويحيي عساف، اليوم، حفلا في منصة النهضة في مهرجان موازبن إيقاعات العالم، وعبر في ندوة صحفية، اليوم، عن شوقه في لقاء جمهوره في المغرب.