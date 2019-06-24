البنزرتي يطالب الناصيري بأعلى أجر في البطولة

طالب التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، سعيد الناصيري رئبس الفريق الأحمر، بتحسين عقده السابق الذي وقعه مع بطل المغرب، بداية الموسم الماضي، ليخلف الفرنسي المقال روني جيرار في تدريب الوداد.

ويبلغ أجر البنزرتي حاليا 25 مليون سنتيم، غير أن المدرب التونسي يطالب بأكثر من 50 مليون، حتى يصبح أعلى المدربين أجرا في البطولة الاحترافية، علما أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الرجاء الرياضي، يتقاضى 40 مليون سنتيم، كأعلى راتب للمدربين في المغرب.

وكان الوداد الرياضي تعاقد مع البنزرتي على فترتين، الأولى منتصف الموسم قبل الماضي، وقاد الفريق حينها للفوز بكأس السوبر الإفريقي، واحتلاله وصافة البطولة الاحترافية، قبل أن يعود بداية الموسم المنصرم للإشراف على تداريب القلعة الحمراء، بعد خوضه تجربة غير موفقة مع منتخب تونس.

وفاز المدرب السابق للرجاء، مع الوداد بالبطولة الاحترافية في تجربته الثانية، ناهيك عن بلوغه نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي ستتم إعادته بين الفريق الأحمر والترجي التونسي، بعد نهاية كأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر إلى غاية 19 يوليوز المقبل.