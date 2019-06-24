استطلاع: تزايد أعداد المغاربة الذين يديرون ظهرهم للدين والتدين

في الوقت الذي انتشرت تقارير دورية تفيد ارتفاع مستوى التدين في المغرب، أظهر نتائج استطلاع عربي جديد، عن تزايد نسب من يديرون ظهرهم للدين والتدين في المنطقة العربية، وفي المغرب على وجه الخصوص.

وفي ذات السياق، أصدرت شبكة “البارومتر العربي” أمس الأحد، نتائج استطلاع شارك فيه أكثر من 25 ألفا من سكان عشر دول عربية في أواخر عام 2018 وربيع عام 2019، ما أظهر وجود طيف واسع من الآراء حول قضايا شتى، من بينها التدين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أنه سنة 2013 لم يكن عدد غير المتدينين المغاربة يصل إلى 5 في المائة، فيما أظهرت النتائج لسنة 2019 أن نسبته تجاوزت 15 في المائة، وهي الزيارة التي سجلتها جل الدول العربية في صفوف غير المتدينين، وخصوصا دول تونس وليبيا، فيما مثلت اليمن حالة الدولة العربية الوحيدة التي تراجعت فيها نسبة غير المتدينين ما بين سنتي 2013 و2019.

نتائج استطلاع “البارومتر العربي”، يظهر نتائج معاكسة لخلاصات التقارير الصادرة حول الحالة الدينية بالمغرب، والتي تحدثت عن ارتفاع الطلب على التدين في صفوف المغاربة بمختلف أنواعه، حيث أن مساجد المملكة تقدم حوالي مليون درس ديني، مقابل استمرار مظاهر التطرف