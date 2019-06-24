الناخب الوطني السابق بادو الزاكي “حرّاك” في إسبانيا!

لم ينتبه الزاكي بادو، الناخب الوطني السابق، وهو يتجه، قبل يومين، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مايوركا الإسبانية، عبر العاصمة مدريد، إلى أن تأشيرته منتهية الصلاحية.

وبينما كان عميد فريق مايوركا السابق يتهيأ لبدء رحلته الثانية إلى حيث سيخوض فريقه مباراة الصعود، إذ بمسؤولي الجمارك يطلبون منه مرافقتهم إلى مكان خاص، حيث سيطرح عليه سؤال عن الغرض من زيارة إسبانيا بتأشيرة منتهية الصلاحية؛ خوفا من «الحريك».

وحسب مصادر قريبة من حارس المنتخب الوطني في مونديال مكسيكو، فإن الأخير سبق له أن عاش تجربة طريفة من هذا القبيل، غير أن تدخل مسؤولي مايوركا وسفارة المغرب في مدريد سرعان ما أعاد الأمور إلى نصابها.