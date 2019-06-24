مانشستر سيتي يخطط لإبرام صفقة تاريخية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لخطف صفقة من جاره ونظيره اللدود مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي اقترب من الحصول على خدمات هاري ماغواير، مدافع ليستر والمنتخب الإنجليزي، في صفقة قياسية تبلغ قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن اللاعب رفض الانضمام لمانشستر يونايتد، خاصةً وأنه من المتوقع أن يحصل على 280 ألف جنيه إسترليني، كراتب أسبوعي، حال انتقاله لمانشستر سيتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن رحيل ماغواير إلى السيتيزنز بتلك القيمة، يعني أنه سيتفوق على الهولندي فيرجيل فان ديك، والذي انتقل ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون، وأصبح أغلى مدافع في العالم.

يشار إلى أن ماغواير وقع عقدًا مع ليستر سيتي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، لمدة 5 سنوات مقبلة.