بتروشوف: أمن إسرائيل مصلحة روسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المستشار للأمن القومي الروسي، نيكولاي بتروشوف، اليوم الإثنين، إن أمن إسرائيل هو مصلحة روسية.

وقال بتروشوف، بعد اجتماعه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تمهيدا للقمة المقررة يوم غد بمشاركة المستشارين الأمنيين لكل من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، إن روسيا تولي أهمية خاصة لأمن إسرائيل، مضيفا أن "هذه المصلحة الخاصة تأتي لأنه يعيش هنا نحو مليوني روسي"، في إشارة إلى المهاجرين الروس إلى البلاد.

وكان نتنياهو قد وجه، بداية، الشكر لبتروشوف بسبب ما اعتبره "نشاطا إنسانيا"، ولذلك لجهودها في إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل من سورية، والذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1983.

وقال بتروشوف، مستشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للأمن القومي، والذي وصل البلاد، اليوم، إن "قضية المنطقة (الإشارة إلى سورية) ستكون الموضوع المركزي في لقاء غد بين ممثلي ثلاث دول، روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة".

وكرر مرة أخرى تأكيده على أن "روسيا تولي أهمية خاصة لضمان أمن إسرائيل"، مضيفا أنه "يجب القيام بالخطوات الضرورية لضمان التسوية الداخلية في سورية".

وتابع "يوجد لدينا بعضة أفكار للتوصل إلى سلام في المنطقة، وسوف نتحدث عن ذلك في اللقاء الثلاثي. وعندما نتوصل إلى اتفاق، يجدر ضم دول أخرى في المنطقة إلى هذا التنسيق".

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وبحسبه، فإن روسيا واثقة من أن اللقاء "سيعطي دفعة كبيرة، وأيضا يتيح تطوير التعاون بين الوزارات المختلفة للدول الثلاث.

وبعد اللقاء، قال نتنياهو إنه واثق من روسيا تدرك ماذا تعني بالنسبة لإسرائيل تهديدات النظام في إيران بالقضاء عليها والعمل يوميا لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أنه أوضح مواقف إسرائيل، وقال "إسرائيل لن لن تسمح لإيران، التي تدعو للقضاء علينا، بأن تتموضع على حدودنا، سنفعل كل شيء لمنعها من حيازة سلاح نووي".

وأضاف أن الهدف المشترك هو الدفع بحوار جدي سوية مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة في المنطقة انطلاقا من الالتزام بأمن إسرائيل.

وأضاف أن ذلك استمرارا طبيعيا للتعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل والذي أسهم كثيرا في أمن واستقرار المنطقة، وحقق تغييرا جوهريا في الوضع فيها.

كما شكر الرئيس الروسي، بوتين، على تصريحه بأن أمن إسرائيل هو أمر مهم بالنسبة لروسيا.