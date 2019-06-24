حماس: ورشة المنامة تؤسس لتحويل القضية من سياسية إلى إنسانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، اليوم الإثنين، إن ورشة المنامة تؤسس لتحويل قضية الشعب الفلسطيني من "سياسية إلى إنسانية".

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة، في مدينة غزة، قال المصري "نعلن رفضنا لصفقة القرن وورشة المنامة، ونتعهد بالعمل على إسقاط هذه المؤامرة، ونؤكد عروبة القدس وفلسطين، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها".

وأوضح أن ورشة المنامة "تحاول أن تؤسس لواقع شديد الخطورة، حيث تسعى إلى تحويل قضية شعبنا من قضية سياسية إلى إنسانية".

واستدرك: "مؤتمر المنامة يمثل خطورة قصوى، ويعتبر خروجًا عن ثوابت الأمة وقراراتها، ويمهد لمشاريع وتحالفات خطيرة ومشبوهة، ودمج الاحتلال في نسيج المنطقة".

وأكد المصري أن "المجتمعين في المنامة لا يملكون أي حق أو تفويض للحديث بالنيابة عن فلسطين".

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وتابع:" قضية فلسطين لا ينوب عنها ولا يمثلها سوى شعبها الصامد، ولم تكن فلسطين يومًا قاصرًا حتى يقرر لها غيرها".

وطالب المصري "الأشقاء في دولة البحرين وكل الدول المشارِكة بالتراجع عن عقد مؤتمر المنامة أو المشاركة فيه".

وحذّر "من أي خطوة لضم أجزاء من الضفة الغربية للاحتلال"، مؤكدا على "عدم الاعتراف بالاحتلال، وتمسك الفلسطينيين بخيار المقاومة".

يشار إلى أن "مؤتمر البحرين" بالمنامة، سيعقد الثلاثاء والأربعاء المُقبليْن، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي للخطة الأميركية، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".