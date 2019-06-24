شكرا لقرائتكم خبر عن حسين البشير يكتب: الإمارات ..دعم بلا حدود إلى الشعب السوداني والان مع التفاصيل

تعمل دولة الإمارات على بذل العطاء الوفير إلى الشعب السوداني، حيث تدعمه بكافة أنواع الدعم، العيني والنقدي، وهو ما يعد نقاطاً بيضاء، بمثابة خيوط قوية تدعم العلاقات الإماراتية السودانية.

ودأبت دولة الإمارت على تقديم جميع أنواع المساعدات، منذ فجر علاقاتها مع السودان، حيث تربطهما علاقات قوية مدعومة بكافة أنواع الدعم، التي تحرص عليه دولة الإمارات، وتبذله بكثرة تجاهها.

ودائما ما كان هذا الدعم حديث الصحف، منها صحيفة الخليج الإماراتية، التي تشدد على أن دولة الإمارات قدمت كافة أنواع الدعم لمساعدة السودان في الظروف العصيبة التي مرت، وتمر بها في الوقت الحاضر، وهو ما كان محل ترحيب قيادة المجلس العسكري، والشعب السوداني بأسره.

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وترتبط دولة الإمارات وجمهورية السودان بعلاقات استراتيجية تاريخية قائمة على التعاون والتنسيق المشترك، والشراكات الاقتصادية والتنموية التي ساهمت في تحقيق التقدم والازدهار في السودان.

ولم يكن الحديث عن دعم الإمارات للسودان، مجرد حديث فحسب، بل هو واقع حقيقي، يشهد عليها الإيام، وتؤكده الاتفاقات، ونتيجة للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ارتفع حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات للسودان لأكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان.

ويعتبر صندوق أبوظبي للتنمية، من أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان من خلال تمويل مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات.