شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أمين ياسين يكتب: الإمارات والسودان..علاقات قوية ضاربة في عمق التاريخ والان مع التفاصيل

تتميز الإمارات والسودان بعلاقات متفردة، تضرب بعمقها في أعماق التاريخ، يشهد عليها هذا الكم من التفاهم المتبادل، الذي يؤكد على عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.

وتعامل دائما دولة الإمارات مع السودان، انطلاقا من علاقاتها القوية مع الشعب السوداني، إذ تبذل دولة الإمارات الكثير من أنواع الدعم الذي يوجه مباشرة في خدمة الشعب السوداني.

العلاقات بين دولة الإمارات والسودان ليست وليدة اللحظة، بل هي علاقات قوية، أرستها التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وتحرص القيادة الرشيدة على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تمويل مشاريع تنموية استراتيجية وتشجيع الاستثمارات المتنوعة للشركات الإماراتية في السودان.

على الصعيد الآخر، يقابل هذا الدور المهم للإمارات في دعم الشعب السوداني، بالعرفان، حيث يوجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مرارا وتكرارا شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها السودان من دون التدخل في شؤونه الداخلية مشدداً في ذات الوقت.

يؤكد تلك العلاقات القوية أيضا، العديد من الخبراء، منهم خبراء واقتصاديون وإعلاميون سودانيون على أهمية التعاون الاقتصادي والإنمائي والاستثماري بين بلادهم ودولة الإمارات العربية المتحدة.