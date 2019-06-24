بالارقام.. حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حصيلة المحاصيل الزراعية التي احترقت منذ الثامن ايار حتى اليوم (24 حزيران الحالي)، بلغت 328 حادثاً".

واضافت ان "مجموع المساحة المحترقة بلغت 54380 دونماً، ومجموع المساحة المنقذة 2005209 دونماً".

