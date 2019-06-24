قطاع الدواجن يحذر من سعي نواب لتغيير قرار البرلمان بحماية المنتج الوطني

وجاء في البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بعد قرار مجلس النواب لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك، بدأت شركات تركية ومن خلال زيارة بعض النواب الى تركيا، تخطط لتغيير المواقف وتغيير القرار".وأضاف البيان أن الاتراك والسياسيين واصحاب الشركات الكبرى بدأوا يعملون على النواب الفاسدين لضرب المنتج الوطني"، على حد قول البيان.

وصوت البرلمان في (5 ايار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك.

وأصدر قطاع الدواجن، في (18 ايار 2019)، بياناً بشأن قرار البرلمان، وفيما وصف القرار بـ"الموقف الوطني الشجاع"، اعتبره يشجع العراقيين على المثابرة والعمل الدؤوب وبناء مشاريع جديدة وحماية العملة الصعبة.