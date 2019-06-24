حذر بيان لقطاع الدواجن في العراق، اليوم الاثنين، من سعي اعضاء في البرلمان لتغيير قرار المجلس بحماية المنتج الوطني.
وأضاف البيان أن الاتراك والسياسيين واصحاب الشركات الكبرى بدأوا يعملون على النواب الفاسدين لضرب المنتج الوطني"، على حد قول البيان.
وصوت البرلمان في (5 ايار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك.
وأصدر قطاع الدواجن، في (18 ايار 2019)، بياناً بشأن قرار البرلمان، وفيما وصف القرار بـ"الموقف الوطني الشجاع"، اعتبره يشجع العراقيين على المثابرة والعمل الدؤوب وبناء مشاريع جديدة وحماية العملة الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر قطاع الدواجن يحذر من سعي نواب لتغيير قرار البرلمان بحماية المنتج الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.