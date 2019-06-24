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قطاع الدواجن يحذر من سعي نواب لتغيير قرار البرلمان بحماية المنتج الوطني

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حذر بيان لقطاع الدواجن في العراق، اليوم الاثنين، من سعي اعضاء في البرلمان لتغيير قرار المجلس بحماية المنتج الوطني.
وجاء في البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بعد قرار مجلس النواب لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك، بدأت شركات تركية ومن خلال زيارة بعض النواب الى تركيا، تخطط لتغيير المواقف وتغيير القرار".

وأضاف البيان أن الاتراك والسياسيين واصحاب الشركات الكبرى بدأوا يعملون على النواب الفاسدين لضرب المنتج الوطني"، على حد قول البيان.

وصوت البرلمان في (5 ايار 2019) على قرار لحماية المنتج الوطني ومنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك.

وأصدر قطاع الدواجن، في (18 ايار 2019)، بياناً بشأن قرار البرلمان، وفيما وصف القرار بـ"الموقف الوطني الشجاع"، اعتبره يشجع العراقيين على المثابرة والعمل الدؤوب وبناء مشاريع جديدة وحماية العملة الصعبة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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