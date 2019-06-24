أكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الاثنين، ان خيار التمديد للفترة الممنوحة للحكومة بغية حسم ملف الدرجات الخاصة والوكالات اصبح ضروريا لعدم ادخال الدولة العراقية بحالة من الشلل، مشيرا الى ان الجهات القانونية تدرس الخيارات المطروحة لحل موضوع الموعد المحدد لحسم ملف الوكالات بغية ايجاد مخرج قانوني للتمديد.
وأضاف أن "إخراج اشخاص عليهم ملفات فساد او تلكؤ بالعمل والمجئ باخرين عليهم ملفات مشابهة هو امر لن يقدم شئ لعملية الاصلاح والتغيير"، لافتاً الى ان "ملف الدرجات الخاصة هو ملف مهم وربما أهم من ملف الوزارات على اعتبار ان الوزير لوقت محدد ويمضي لكن الدرجات الخاصة تبقى لفترات اطول مايجعل هذا الملف حساس ومهم جداً".
وأشار المعموري الى ان "الجهات القانونية تدرس الخيارات المطروحة لحل موضوع الموعد المحدد لحسم ملف الوكالات بغية ايجاد مخرج قانوني للتمديد، رغم اننا كنا نتمنى عدم التمديد وحسم الموضوع بموعده لكن الحكومة اخفقت بهذا الامر فاصبحنا امام خيارات متداخلة وترتبط بتشريعات قانونية وادارة مؤسسات الدولة العراقية بالتالي لابد من ايجاد بدائل فليس معقولا ان تشل الدولة بتوقف عمل الدرجات الخاصة".
وأوضح أن "التمديد ضمن الوضع الحالي أصبح ضرورياً لتحريك مؤسسات الدولة وبنفس الوقت منحها فرصة للاختيار ونرفع الحجج من خلال غربلة الاسماء المقدمة بشكل أكثر دقة".
وكان النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي اكد، الاحد (23 حزيران 2019)، ان عدم ايجاد مخرج قانوني للموعد المحدد بنهاية الشهر الجاري لقضية حسم ملف الوكالة سيوقع رئيس الوزراء بحرج كبير ويؤدي لدخول الدولة العراقية بحالة شلل تام.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: ندرس الخيارات المطروحة لإيجاد مخرج قانوني لتمديد فترة حسم ملف الوكالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.