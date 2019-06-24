اعتقال مطلوب شمالي الحلة

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الاثنين، عن اعتقال مطلوب محكوم بثلاثة أشهرغيابياً في سيطرة الشهداء شمالي الحلة. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز القيادة في سيطرة الشهداء (الاثار سابقاً) تمكنت بالاشتراك والتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز امن الافراد، تمكنت من إلقاء القبض على محكوم بثلاثة اشهر غيابياً وفق المادة (432 ق ع) ، على اثر اجراء عملية التفتيش الدقيق وبعد مطابقة بياناته الشخصية مع حاسبة التسجيل الجنائي الموجودة داخل السيطرة".



وأضافت ان "المعتقل تم تسليمه من قبل القوة الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



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