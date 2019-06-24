قائد شرطة ديالى: الفقر وراء 70% من الجرائم

وقال العبادي، في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الجرائم بمختلف عناوينها هناك اسباب رئيسية لوقوعها وخاصة لدى شريحة الشباب"، مبينا ان "70% منها دوافعها بالاساس الفقر والعوز المادي".

واضاف العبادي، ان "الفقر بيئة خصبة لولادة الجرائم"، مبينا ان "الكثير من المعتقلين كان العوز يقف وراء دفعهم لاول جريمة وبعدها وقع في مستنقع الجريمة قبل اعتقاله"، لافتا الى ان "جزءا من المنتمين للارهاب ايضا ساهم الفقر في دفعهم لهذا الطريق المظلم".

