قائد شرطة ديالى: الفقر وراء 70% من الجرائم

اكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الاثنين، ان 70% من الجرائم في المحافظة يقف وراءها الفقر.
واضاف العبادي، ان "الفقر بيئة خصبة لولادة الجرائم"، مبينا ان "الكثير من المعتقلين كان العوز يقف وراء دفعهم لاول جريمة وبعدها وقع في مستنقع الجريمة قبل اعتقاله"، لافتا الى ان "جزءا من المنتمين للارهاب ايضا ساهم الفقر في دفعهم لهذا الطريق المظلم".
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