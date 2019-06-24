اعلنت خلية الإعلام الامني، الاثنين، إعتقال قيادي في تنظيم "داعش" وسط محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بجهود متميزة ومتابعة ميدانية، تمكنت قيادة العمليات الخاصة الثانية/ فوج مكافحة ارهاب كركوك احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على قيادي في عصابات داعش الإرهابية".



واضافت الخلية، أن "القوة اعتقلته في منطقة حي الوحدة وسط محافظة كركوك، كما ضبطت بحوزته مجموعة من الاسلحة والوثائق المهمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الامني تعلن اعتقال قيادي في 'داعش' وسط كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.