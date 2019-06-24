الخزانة الأميركية: العقوبات ستطال ظريف وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري

أكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، الاثنين، أن العقوبات المرتقبة على إيران ستطال وزير الخارجية محمد جواد ظريف وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.
ونقلت "سكاي نيوز" عن منوتشين قوله، إن "واشنطن ستضيف وزير خارجية إيران لقائمة العقوبات في وقت لاحق من الاسبوع الجاري"، مبيناً أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثمانية من كبار قادة حرس الثورة الإيراني".
وأضاف أن "الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب ينص على حجز مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات المحددة".
وأضاف أن "الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب ينص على حجز مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات المحددة".
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.
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