سيف بن زايد ورئيسة الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط يبحثان علاقات التعاون

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، اليوم الإثنين، والدكتورة علياء بوران رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، سبل تعزيز العلاقات في عدة مجالات.
وبحث الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع الدكتورة علياء بوران والوفد المرافق لها، في أبوظبي، سبل تطوير العلاقات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين الجانبين.
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