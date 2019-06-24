القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات البلجيكية رجلا يشتبه في أنه كان يخطط لهجوم على السفارة الأمريكية في بروكسل. وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي إن وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية اعتقلت رجلا عقب "مجموعة مؤشرات تثير مخاوف من هجوم يستهدف السفارة الأمريكية". وأضاف المكتب إن "المشتبه به اعتقل لعلاقته بمحاولة الهجوم المفترضة في سياق إرهابي وبتحضير عمل إرهابي". وصرح مصدر مقرب من التحقيقات بأن المشتبه به بلجيكي في الأربعين من العمر "أثار الشكوك بسبب تصرفاته". وشن إرهابيون عددا من الهجمات في بروكسل التي تضم مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تعتقل رجلا خطط للهجوم على سفارة واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.