محمد بن زايد يقلد عددا من الضباط "أوسمة الإمارات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عددا من الضباط المشاركين في مهام الواجب والعمل الإنساني، "أوسمة الإمارات" من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة.







ويأتي هذا التكريم الذي شهده قصر البحر، تقديرا لجهودهم وتكريما لدورهم خلال أدائهم مهامهم الوطنية والإنسانية، ويرافقهم الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية.

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وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن فخره واعتزازه وكل شعب الإمارات بأبنائهم، درع الوطن الحصين وحماة عزه ورفعته الذين يجسدون أسمى قيم ومعاني الوفاء والانتماء إلى أرض الإمارات، من خلال مواقفهم البطولية داخل الدولة وخارجها في مختلف ميادين العمل والحق والكرامة.