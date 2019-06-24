الأمين العام لحزب الرئيس التونسي يقدم استقالته

أعلن ناجي جلول، الأمين العام لحزب نداء تونس، حزب الرئيس الباجي قايد السبسي، الإثنين، استقالته بصفة رسمية من قيادة الحزب.

وأصدر بياناً جاء فيه: "إن الاستقالة تأتي في سياق لا علاقة له بما يشاع حول الأمانة العامة، ولكني اتخذت القرار منذ مدة طويلة، ولكني أجلت إعلان الاستقالة لأسباب تتعلق بالظروف التي تمر بها الحركة".

وأضاف جلول في نص استقالته: "إنه فضل التريث ومواصلة القيام بالالتزامات التي حملته إياها قواعد الحركة في انتظار اللحظة المواتية للمغادرة"، مؤكداً أنه لم يدافع يوماً عن شخص معين، ولكنه دافع عن الحركة وهياكلها.

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وتأتي الاستقالة بحسب مصادر مقربة من نداء تونس إلى وجود خلافات بين جلول الذي تقلد منصب وزير التربية بين عامي 2015 و2017 في حكومة الحبيب الصيد، ونجل الرئيس حافظ قايد السبسي، حول منهجية تسيير الحزب وخارطة التحالفات القادمة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن جلول يرفض التحالف مع "تحيا تونس" حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في حين تتجه المبادرة الجديدة التي من المقرر أن يدشنها رئيس الدولة لدمج "تحيا تونس" و"نداء تونس" في كيان واحد.

وناجي جلول يتولى حالياً رئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية.

استقالة جلول ليست الأولى من الحزب هذا العام؛ حيث استقال عدد من القيادات التي شاركت في تأسيس نداء تونس عام 2012 من بينهم رضا بلحاج وسلمى اللومي.