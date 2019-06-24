أمريكا تجدد دعمها للسعودية ضد إرهاب الحوثي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن بلاده ستظل داعمه للسعودية في ظل الاستهداف المستمر لأمنها من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 8 من قادة الحرس الإيراني

وأضاف بومبيو في تصريحات له أن إيران دعمت مليشيا الحوثي بأموال طائلة، ما تسبب في عمق الأزمة باليمن.



وتابع بومبيو أن العقوبات الجديدة على إيران جاءت كجزء من حملة ضغط قوية على النظام الإيراني وتصرفاته الاستفزازية.

وأكد بومبيو أن بلاده ستواصل حفظ الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وستستمر في حملة الضغط على إيران حتى تتخلى عن العنف.

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وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن كل هجوم جديد ينفذه أحد وكلاء إيران، يضاف إلى سجل طهران في دعم العنف والفوضى في المنطقة على مدى 40 عاماً.

وفي وقت سابق الإثنين، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تبني تحالفاً مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران، بشن هجمات على ناقلات نفط في بحر الخليج، ونشرت مقاطع فيديو أثبتت تورط إيران في هذه الهجمات.

وأكد المسؤول أن "الأمر يتعلق بالردع الاستباقي، لأن الإيرانيين يريدون فعل ما يحلو لهم، ثم القول إنهم لم يفعلوها، نعرف ما فعلوا"، مضيفاً أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفناً.

وبلغ التوتر بين الجانب الأمريكي والإيراني ذروته بعدما أسقطت طهران طائره مسيرة أمريكية كانت تطير خارج النطاق الجوي الإيراني بالقرب من مضيق هرمز.

وحركت واشنطن طائرات عسكرية وبوارج حربية لضرب أهداف إيرانية، رداً على إسقاط الطائرة، إلا أن ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة، مبرراً هذا بعدم إشعال الوضع في المنطقة.

وهددت أمريكا بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران لردعها عن ممارساتها في الشرق الأوسط.