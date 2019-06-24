عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 8 من قادة الحرس الإيراني

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، أنه تم فرض عقوبات أمريكية جديدة تستهدف 8 من كبار قادة الحرس الثوري ومليارات الدولارات من الأصول الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي أستيفن منوشين، إن هذه العقوبات سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد الإيراني.

وأضاف منوشين أن العقوبات الجديدة ضد طهران تستهدف مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية.

وأبلغ ترامب الصحفيين أن العقوبات ستطول مرشد إيران علي خامنئي.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن هدف أمريكا واضح وهو توقف طهران عن الممارسات الإرهابية.

Advertisements

وأكد ترامب أن "الاتفاق النووي المبرم مع إيران كان كارثة"، لافتاً إلى أن بلاده" لن تسمح لإيران بمواصلة إنفاق الأموال لدعم الإرهاب ورعايته".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أظهرنا الكثير من ضبط النفس مع إيران ولا أضمن أن يحدث ذلك في المستقبل"، مؤكداً أن المرشد الإيراني يتبع نهجًا مدمرًا للجميع.

وفي وقت سابق الإثنين، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تبني تحالفا مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران، بشن هجمات على ناقلات نفط في بحر الخليج ونشرت مقاطع فيديو أثبتت تورط إيران في هذه الهجمات.

وأكد المسؤول أن "الأمر يتعلق بالردع الاستباقي لأن الإيرانيين يريدون فعل ما يحلو لهم، ثم القول إنهم لم يفعلوها، نعرف ما فعلوا"، مضيفا أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفنا.

وبلغ التوتر بين الجانب الأمريكي والإيراني ذروته بعدما أسقطت طهران طائره مسيرة أمريكية كانت تطير خارج النطاق الجوي الإيراني بالقرب من مضيق هرمز.

وحركت واشنطن طائرات عسكرية وبوارج حربية لضرب أهداف إيرانية ردا على إسقاط الطائرة إلا أن ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة مبررا هذا بعدم إشعال الوضع في المنطقة.

وهددت أمريكا بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران لردعها عن ممارساتها في الشرق الأوسط.