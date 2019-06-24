نتانياهو يؤكد انه سيبذل اقصى جهوده لمنع طهران من حيازة سلاح نووي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نتانياهو يصافح باتروشيف في القدس الاثنين في 24 يونيو 2019

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ان بلاده ستبذل كل ما في وسعها لمنع ايران من حيازة سلاح نووي، وذلك لدى اجتماعه بمسؤول روسي كبير وسط توتر شديد في منطقة الخليج الاستراتيجية.

وصرح نتانياهو لدى لقائه نيكولاي باتروشيف مسؤول مجلس الامن القومي الروسي ان "اسرائيل لن تسمح لايران التي تدعو لتدميرنا بأن تتمركز على حدودنا، وسنبذل كل ما في وسعنا لمنعها من حيازة سلاح نووي".

وتسعى تل ابيب لمنع اي تمركز عسكري ايراني في سوريا. وتندد باستمرار بالانشطة النووية الايرانية التي تقول انها تستهدفها.

في المقابل تؤكد ايران باستمرار ان أنشطتها النووية محض مدنية.

ولم يشر المسؤول الروسي في تصريحاته الى ايران بالاسم.

وقال "نحن نولي أهمية كبيرة لامن اسرائيل. ولحل هذه المشكلة بشكل عملي، من الضروري اعادة السلم والاستقرار في المنطقة بما في ذلك الاراضي السورية".

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ويدعو نتانياهو باستمرار الى التشدد في مواجهة ايران.

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين عن عقوبات جديدة ضد طهران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من "كارثة" في حال لجأت واشنطن لاستخدام القوة ضد ايران.

ووصفت الرئاسة الروسية الاثنين العقوبات الاميركية الجديدة بانها "غير قانونية".

ويلتقي المسؤول الروسي الثلاثاء نظيريه الاميركي والاسرائيلي جون بولتون ومير بن شابات.