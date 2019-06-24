ترامب يقول إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وأبلغ ترامب الصحفيين أن العقوبات، التي ستستهدف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، تأتي ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

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