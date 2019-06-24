الان تتابع بومبيو: أكدت لقادة السعودية أن واشنطن ستواصل دعم لحلفهائها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه أكد لقادة السعودية أن واشنطن ستواصل دعم لحلفهائها.
وأضاف: “مع كل اعتداء يسجل النظام بطهران يوما جديدا من نشر الموت والفوضى”.
وتابع: “سنواصل حفظ الأمن والسلام في الشرق الأوسط وسنستمر في حملة الضغط على إيران حتى تتخلى عن العنف”، مشيرًا إلى أنه مع كل اعتداء يسجل النظام بطهران يوما جديدا من نشر الموت والفوضى.
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