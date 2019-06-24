الان تتابع ترامب: العقوبات الأمريكية على إيران ستبقى لسنوات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن العقوبات الأمريكية على إيران ستستمر لسنوات.
ووقع ترامب، أمرًا تنفيذيًا لفرض عقوبات جديدة على إيران، وصفها بأنها “مؤثرة بقوة”، وذكر أن الأمر التنفيذي سيحول دون وصول إيران إلى الأدوات المالية.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في زيادة الضغوط على طهران.
وقال ترامب: “لقد أبدينا قدرًا كبيرًا من ضبط النفس، ولكن هذا لا يعني أننا سنواصل ذلك في المستقبل.
وذكر الرئيس الأمريكي، أن بلاده لا تريد الصراع مع إيران أو أي دولة أخرى، ولكنه قال إنه لا يمكن أن تحصل إيران على سلاح نووي.
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