بن تميم: عقوبات أمريكا الجديدة على إيران لا تترك مجالا للتأويل

علق مدير عام شركة أبو ظبي للإعلام، علي بن تميم، على العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

وكتب بن تميم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، حزيران 24، 2019: العقوبات الأميركية الجديدة على رأس النظام الإيراني علي خامنئي وثمانية من قادة الحرس الثوري، تحدد وجهة صحيحة ولا تترك مجالاً للتأويل.

وأضاف بن تميم أن أساس كل إرهاب هو الأساس الأيديولوجي ولا يستطيع قادة الإرهاب الاختباء خلف مسميات "روحية" أو سياسية مزعومة.

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بفرض عقوبات مالية "قاسية"، على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كما أمر بتجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، في وقت أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وثمانية من قادة "الحرس الثوري" الإيراني إلى قائمة العقوبات، خلال الأسبوع المقبل.

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وقال ترامب إن خامنئي يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأضاف أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي: "سنواصل زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً"، مضيفاً: "نحن لا نطلب النزاع"، وأن "استناداً لاستجابة إيران يمكن إنهاء العقوبات غداً" أو "يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة".

وذكر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب سيجمد أصولاً إيرانية بمليارات الدولارات، ما يزيد الضغط على طهران وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.

وقال الوزير، إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلاً عن ثمانية من كبار قادة "الحرس الثوري" الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.