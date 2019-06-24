وفد ارتيري رفيع المستوى يصل العاصمة السودانية

وصل إلى العاصمة السودانية، وفد إريتري رفيع المستوى بقيادة وزير خارجيتها عثمان صالح في زيارة رسمية للبلاد.

وبحسب مصادر سودانية، كان في استقبال الوفد الإريتري بمطار الخرطوم الدولي، الأمين العام للرئاسة السودانية الفريق الركن محمد علي إبراهيم.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية لوزير خارجية إريتريا إلى السودان خلال شهر، حيث وصل إلى الخرطوم يوم 19 مايو/أيار الماضي، منهياً قطيعة استمرت نحو 18 شهراً بين البلدين.

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ويوم 14 يونيو/حزيران الجاري، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان إريتريا لأول مرة منذ صعوده للسلطة تلبية لدعوة من الرئيس أسياس أفورقي.

وانتهت محادثات الجانبين إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير 2018 وتسهيل حركة مواطني الدولتين.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود، نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.