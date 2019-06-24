شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يفرض عقوبات أمريكية إضافية على إيران تستهدف خامنئي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأبلغ ترمب الصحفيين في البداية أن العقوبات، التي ستستهدف الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي ومكتبه، تأتي ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي. كانت طهران قد قالت إن الطائرة المسيرة كانت تحلق في مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.

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وقال ترمب لاحقا إن العقوبات كانت ستُفرض بغض النظر عن حادثة الطائرة المسيرة.

وحملت الولايات المتحدة إيران أيضا مسؤولية هجمات وقعت في وقت سابق هذا الشهر على ناقلتي نفط عند مدخل خليج عمان.

وفرضت واشنطن مرارا عقوبات على طهران منذ العام الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع عقوبات. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما لا يفعل ما يكفي.