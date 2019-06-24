شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: عقوبات على وزير خارجية إيران و8 من قادة «الثوري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم (الاثنين)، أن واشنطن ستدرج وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على القائمة السوداء وستجمد مزيدا من الأصول الإيرانية بـ«مليارات الدولارات» في إطار توسيع العقوبات على طهران.

وصرح مونشين للصحفيين أنه ستتم إضافة ظريف إلى قائمة العقوبات الاقتصادية «في وقت لاحق من هذا الأسبوع» مؤكدا إضافة 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة السوداء.