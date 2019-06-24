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مقتل طيار بتحطم طائرتين للجيش الألماني بعد اصطدامهما في الجو

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (برلين)

تحطمت طائرتان حربيتان من نوع يوروفايتر تابعتين للجيش الألماني بعد اصطدامهما ببعض في الجو في شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل أحد طياريهما، بحسب ما أعلن الجيش الألماني اليوم (الاثنين).

وأوضح سلاح الجو الألماني عصر اليوم أن الطيار الثاني تمكن من القفز من طائرته وهو الآن تحت رعاية فرق الإنقاذ.

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واصطدمت الطائرتان ببعضهما البعض عند تحليقهما اليوم نحو الساعة 12:00 ت.غ قبل أن تتحطما قرب بحيرة مورتز في مقاطعة ميكليمبورغ-بوميرانيا-الغربية.

وأظهرت أشرطة فيديو لوسائل إعلام محلية عمودي دخان يتصاعدان في منطقة غابية يبعد أحدهما عن الآخر عدة كيلومترات.

ويورفايتر التي دخلت الخدمة في 2004 هي طائرة قتال بمحركين تصنعها ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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