أمريكا تواجه التصعيد الإيراني بعقوبات جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت واشنطن في ساعة متأخرة من مساء أمس عن لائحة عقوبات جديدة ستفرض على إيران، وصفها الرئيس الأمريكي بالقوية، في ظل التصعيد الذي شهدته الأيام الماضية بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في برنامج «واجه الصحافة» على قناة «إن بي سي»، إنه سيفرض مزيدا من العقوبات على إيران، لكنه أشار إلى أنه مستعد للسعي من أجل التوصل لاتفاق لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر.

وردا على سؤال عما تريده إيران قال ترمب «أعتقد أنهم يريدون التفاوض، أنهم يريدون إبرام صفقة، والصفقة معي نووية. لن يكون بوسعهم امتلاك سلاح نووي، ولا أعتقد أنهم يحبذون الوضع الذي هم فيه حاليا. اقتصادهم متعثر تماما».

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وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التأكيد على منع إيران من تمويل الإرهاب وحيازة السلاح النووي، وقال «ما نطلبه من إيران سهل جدا، لا أسلحة نووية ولا مزيد من رعاية الإرهاب». وأضاف «على الدول أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصين واليابان».

وكان ترمب كتب قبل يومين في تغريدة عبر تويتر «سنفرض عقوبات إضافية مشددة على إيران»، مضيفا «لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية».

في المقابل، هونت إيران من تأثير أي عقوبات أمريكية جديدة. ونقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن «هذه العقوبات مجرد دعاية في ظل فرض كل أنواع العقوبات، ولم يعد هناك عقوبات أخرى متبقية».

يذكر أن تصريحات عدة لمسؤولين إيرانيين كبار كانت أكدت على أثر العقوبات القوي على البلاد.