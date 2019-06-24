التحالف: استهداف مطار أبها كان بصاروخ كروز إيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي أمس: «إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل السعودية، مؤكدا أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها في 12 يونيو من نوع «كروز يا علي» الإيراني.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي من الرياض أن الأعمال العدائية الحوثية تقوض اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن الميليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب، لافتا إلى أن طائرات أبابيل التي يستخدمها الحوثيون دليل على تزويد الإيرانيين لهم بالأسلحة.

وتابع: «اعترضنا طائرات مسيرة داخل اليمن أطلقتها الميليشيات الحوثية». مشيرا إلى أن الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مقارا لتفخيخ الطائرات المسيرة.

وقال: «حرصنا في استهدافنا لمواقع تفخيخ الطائرات المسيرة على تحييد المدنيين». وتابع «استهدفنا معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية»، مشددا على أن التحالف سيدمر قدرات التسليح للميليشيات الحوثية برا وبحرا وجوا.

وأكد المتحدث باسم التحالف أنه تم تعويض 116 حالة للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أكد في بيان صادر عن قوات التحالف مساء أول من أمس أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار «مسيرة» من نوع «أبابيل/ قاصف»، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

وبين العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 والقرار 2231.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من أقوال المالكي

الميليشيات تتخذ من المناطق المدنية مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة.

تشابه مواد الحلقات المعدنية بصاروخ »الكروز« والطائرات المسيرة بهجوم عفيف والدوادمي.

استهداف معدات جوية وصواريخ من نوع »سام 6« في صنعاء.

القدرات للصاروخ تظهر تقنيات وإمكانات متقدمة بعكس ادعاءات الحوثيين.

الصاروخ المستخدم في استهداف مطار أبها صاروخ »كروز« إيراني تم تهريبه للحوثيين.

المقذوف الذي استهدف مطار أبها نفاث من نوع » 100 - TJ «.

تقديم العلاج النفسي للمصابين في استهداف مطار أبها.

الميليشيات الحوثية تتعمد استهداف المطارات المدنية والأماكن المقدسة.

التحالف يدرس بقايا المقذوف الذي استهدف مطار أبها الدولي.

رصد طائرات مسيرة إيرانية عدة في الأجواء اليمنية وتدميرها.

النظام الإيراني زود الحوثيين بقدرات نوعية لاستهداف المملكة.

ضحايا الحادث وفقا لبيان التحالف:

قتيل سوري.

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2 إصابة حرجة.

2 مصاب مصري.

2 مصاب بنجلاديشي.

2 أطفال من الجنسية الهندية.

3 نساء «مصرية وسعوديتان».

3 غادروا المستشفى.

3 إصابة متوسطة.

4 مصابين هنود.

13 إصابة خفيفة.

13 مصابا سعوديا.

18 حالة تتلقى العلاج.

18 مركبة تضررت. أضرار مادية بسيطة.

تضرر مطعم ماكدنالدز بتهشم الزجاج.