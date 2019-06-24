هوك: إيران تعيش عزلة دبلوماسية منذ انسحاب أمريكا من الصفقة النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك أنه التقى بالمسؤولين في السعودية والكويت وعمان من أجل مناقشة موضوع إيران، وأننا لن نسمح بتهديد طرق التجارة والملاحة في المنطقة، وسيتجه للبحرين ومن ثم لبروكسل من أجل إكمال النقاش على إيران، وسنعلن عن مجموعة عقوبات اليوم.

كما أشار إلى أن إيران رفضت الدبلوماسية وتجاوبت بعنف، وحان الوقت لكي تتجاوب بدبلوماسية، وأن حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة من أولوياتنا.

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وذكر براين أن إيران لا تملك المال اللازم لدعم الميليشيات كما دعمت من قبل في حزب الله وحماس والحوثيين، وهذا لا يعني أنها أوقفت الدعم ولكن دعمها المالي قل عن السابق بسبب العقوبات.

وأضاف أن العقوبات أضعفت الإنفاق العسكري الإيراني وقدرتها على دعم وكلائها، وعليهم إما البدء في القدوم إلى طاولة المفاوضات أو مشاهدة اقتصادهم يستمر في الانهيار، وأن 60% من النفط الذي يُشحن عبر مضيق هرمز مخصص للأسواق الآسيوية، وتهديدات إيران للأمن البحري تجعل هذه قضية عالمية تتطلب استجابة دولية.

وأخبر أنه يقود مبادرة جديدة لتعزيز الأمن البحري لحماية حركة ناقلات النفط في الخليج، وستُناقش بشكل أكبر في G20، وأنه سيتوجه إلى باريس لإجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول صفقة إيران النووية.