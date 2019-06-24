السعودية تكثف توزيع السلال الغذائية في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على محافظات اليمن، حيث وزع أمس 150 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في قرى بني فائد والظهر بمديريتي حيران وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 900 فرد.

ووزع المركز 1,408 كراتين تمر على النازحين والمتضررين في مديريتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين، واستفاد من التوزيع 1408 أسر، فيما سلم 46 سلة غذائية على النازحين من صعدة والمتضررين من السيول في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 276 نازحا.

ووزع المركز 1,500 كرتون تمر على النازحين من محافظة عمران إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,500 أسرة، كما سلم 335 سلة غذائية على النازحين في مخيم العليلي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 335 أسرة، في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كل المحافظات دون تمييز.