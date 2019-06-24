الميليشيات تحول الحديدة إلى كانتونات مفخخة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كثفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من عمليات التحشيد، وحفر الأنفاق، وزراعة الألغام في مدينة الحديدة غرب اليمن، في تأكيد على عدم جديتها في تنفيذ اتفاق السويد.

وأكد الإعلام العسكري التابع للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي عبر أدلة المشاهد والصور الجوية التي وزعها، وأظهرت العمل المتواصل الذي تبذله الميليشيات الحوثية لحفر خنادق وأنفاق متعددة وتلغيمها، وهي بطول مئات الأمتار في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي حولت الحديدة إلى كانتونات مفخخة، وحفر أنفاق تحت المنازل والمباني السكنية وتقطيع الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرتها بمدينة الحديدة بأنفاق ملغمة تهدد حياة أبناء المدينة.

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وكانت فرق الهندسة التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة اكتشفت وفككت أنفاقا ملغمة في الأحياء السكنية والمناطق المحررة على طول امتداد الساحل الغربي كان آخرها نفقا بطول 20 مترا مليئا بالبراميل المتفجرة تحت الخط العام قرب الدوار الكبير بالبوابة الجنوبية لمدينة الحديدة.

وفي صعدة قتل وجرح عدد من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة «رازح» غربي محافظة صعدة شمالي اليمن، وفي الجوف قتل وأصيب العشرات من مسلحي جماعة الحوثي بينهم القيادي مبارك لعكب أحد قيادات الحوثيين في مديرية المصلوب في معارك تجددت مع قوات الجيش الوطني جبهة المصلوب بمحافظة الجوف، عقب تصدي قوات الجيش لمحاولة تقدم الحوثيين إلى مواقع في منطقة الغرفة غرب مديرية المصلوب.

وفي تعز تتواصل المواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، وأكد الناطق الرسمي لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر على تقدم وانتصارات عسكرية مهمة للجيش الوطني، مشيرا إلى أن الجيش أصبح يمتلك زمام المبادرة وانتقل إلى موقع الهجوم، وقال إن قوات الجيش تتقدم عند جولة الرفاعي وفرزة الباصات بجولة القصر وتقترب من تبتي السلال والجعشة وبيت المعز وفي بوابة معسكر الأمن المركزي.

مشاهدات يمنية