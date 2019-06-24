غضب عالمي وإدانات دولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصاعد الغضب العالمي، وارتفعت أصوات الإدانات الدولية للجريمة البشعة الجديدة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، في أعقاب استهداف موقف سيارات مطار أبها، مما خلف قتيلا و 21 مصابا من جنسيات عديدة.

الخارجية الأمريكية: لا حل سوى إنهاء الانقلاب

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي في السعودية، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة 21 مدنيا آخرين.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية والتي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وأن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على الميليشيات الحوثية، ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام.

ماي: عمل جبان وطائش

وصفت رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، تيريزا ماي، الهجوم الحوثي على مطار أبها بالعمل « الجبان والطائش ». وقالت إن الوضع القائم يدعو للقلق بسبب سلوك طهران. وأشارت إلى أن «أولويتنا هي التوصل إلى حل دبلوماسي لتهدئة التوتر ».

ألمانيا: هجوم غير مبرر

قال سفير ألمانيا لدى المملكة يورغ راناو إن ألمانيا تدين بشدة الهجوم على مطار أبها والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، حيث قتل شخص وجرح 21 آخرون، ولا يمكن تبرير مثل هذا الهجوم المتعمد على هدف مدني تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس والامتناع عن المزيد من أعمال التصعيد، ولا يمكن تحقيق حل للأزمة في اليمن إلا من خلال الطرق الدبلوماسية، مبينا أن ألمانيا تدعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وتدعو جميع الأطراف

إلى دعم جهوده لتحقيق تسوية سياسية دائمة للنزاع في اليمن.

البحرين: نقف مع السعودية لحفظ أمنها

جدد مجلس الوزراء في مملكة البحرين إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء، ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي وما يمثل ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار.

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وأكد وفقا لوكالة أنباء البحرين ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبرا عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

الأردن: الخطر يهدد المنطقة بأكملها

أدانت الحكومة الأردنية الحادث الإجرامي في مطار أبها، وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة على أن أي استهداف لأمن المملكة هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكدا أن عمان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ

على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، معبرا في الوقت نفسه عن صادق التعازي لذوي المتوفى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

الإمارات: صف واحد ضد أي تهديد

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بشدة العمل الإرهابي لمطار أبها، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وعدته دليلا جديدا على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الكويت: تهديد خطير لأمن المنطقة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأكدت وزارة الخارجية أن العمل الإرهابي يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض

فرص إحلال السلام فيها.

وشددت على وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية، والشفاء العاجل للمصابين.

مصر: نساند المملكة حكومة وشعبا

أدانت مصر بأشد العبارات حادث استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، وقوف مصر حكومة وشعبا إلى جانب حكومة وشعب المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.