من أعطى الأوامر للحوثيين لاستهداف المدنيين في أبها؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت قناة يمنية تديرها الميليشيات الحوثية الإرهابية في 12 يونيو الحالي أن المجرمين استخدموا صاروخ كروز لضرب برج المراقبة في مطار أبها الجوي، بعد ذلك بوقت قصير، أكد المسؤولون السعوديون أن صاروخا أصاب المطار، ولكنه أصاب محطة المطار، مما أدى إلى إصابة 26 شخصا.

وبحسب معهد بحوث السياسة الخارجية الأمريكية، فإن الهجوم ملحوظ بطرق عدة، ففي حين أن الهجمات الصاروخية الحوثية السابقة ضد الأهداف العسكرية أسفرت عن خسائر بشرية، فإن هذا الهجوم كان أول هجوم ضد هدف مدني بارز في المملكة، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. فالهجمات الصاروخية السابقة من قبل المجموعة، تخدم بلا شك أجندة إيران الإقليمية، تم تفسيرها في الغالب في إطار الصراع اليمني. ولكن هذه المرة، يعد هجوم الحوثي على نطاق واسع بمثابة خدمة مباشرة لهدف إيراني معين، ألا وهو حملة إيران غير المتكافئة للرد على عقوبات النفط الأمريكية.

وأصبحت الضربات الحوثية التي تستخدم صواريخ باليستية قصيرة وطويلة المدى سمة شائعة في الصراع اليمني، ومع ذلك، فإن الهجوم على مطار أبها يمثل فقط الاستخدام القتالي الثاني المسجل لصاروخ كروز من قبل المجموعة.

أول هجوم صاروخي

في 3 ديسمبر2017 ، أعلن الحوثيون عن استخدامهم الأول لنظام الصواريخ الصاروخية لمهاجمة محطة البركة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقع على بعد نحو 1200 كلم من شمال اليمن، وفي حين تدعي الميليشيات الإرهابية حتى هذا اليوم أن العملية كانت ناجحة، تشير جميع الإشارات إلى فشلها، ولم تسجل السلطات الإماراتية أي تأثير، وفي وقت لاحق، خرجت صور تظهر حطام الصاروخ ورؤوسه الحربية داخل اليمن، والأكثر إثارة للاهتمام هو لقطات الإطلاق التي أطلقها الحوثيون، والتي تظهر نظاما يشبه صاروخ كروز الإيراني.

صاروخ كروز الإيراني

برنامج الصواريخ الإيرانية لديه تاريخ مثير للاهتمام حيث:

في 2001 ، تم نقل ستة صواريخ كروز (KH-55) سوفيتية الصنع بشكل غير قانوني إلى إيران من أوكرانيا، مما أعطى البلاد أول قاعدة تكنولوجية للهندسة العكسية.

بعد فترة طويلة من الصمت، أعلن رئيس مجلس إدارة منظمة صناعة الطيران والفضاء مهدي فرحي عام 2012، أن البلاد كانت تعمل على صاروخ كروز يبلغ طوله 2000 كلم يدعى مشكاة.

رغم أن مشكاة لم ير النور قط، إلا أنه كان بالتأكيد الأساس لسومار.

على الرغم من وجود بعض الاختلافات الملحوظة، إلا أن سومار شكل بوضوح نسخة من الهندسة الميكانيكية من طراز KH-55s كانت البلاد قد استوردتها قبل أكثر من عقد من الزمان.

نشرت لقطات تظهر إطلاقا ناجحا لاختبار صاروخ من موقع اختبار قم الإيراني بعد فترة وجيزة.

في 2014، كشفت إيران أيضا عن صاروخ كروز مصمم محليا ويمكن إطلاقه من الأرض إلى الجو.

يقال إن الصاروخ، الذي يدعى «يا علي»، يبلغ مداه 700 كلم، وعلى الرغم من لقطات إطلاقه التجريبي، إلا أنه لم يتم إطلاق سوى القليل من المعلومات بعد ذلك.

في أوائل 2019، كشفت إيران النقاب عن طراز Hoveyseh، وهو نسخة مطورة من طراز سومار يبلغ مداه 1350 كلم.

خلال حفل كشف النقاب، كشف وزير الدفاع أمير حاتمي أن مجموعة سومار الأصلية كانت على بعد 700 كلم فقط.

ذكر قائد قوات سلاح الجو في الحرس الثوري أمير زاده أن إيران واجهت صعوبات في تطوير محركات الطائرات المقابلة.

يبدو أن هذه التصريحات تشير إلى أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون عام 2017 كان بالفعل نسخة محدثة من سومار مع مجموعة زيادة كبيرة.

الآثار الاستراتيجية

هناك طريقتان للنظر إلى الهجمات الصاروخية الحوثية:

من ناحية، يمثل اتخاذ قرار بإطلاق صاروخ كروز دقيق نسبيا في مطار مدني تصعيدا كبيرا لحملة إيران غير المتماثلة ضد الغرب وحلفائه، في الواقع، فإن التنفيذ المتوازي تقريبا للهجوم الصاروخي على السفن وتعدين الناقلات خارج الخليج يجعل هذه الحلقة تبدو وكأنها تكرار لعملية أنابيب التخريب الحوثي في ​​الفجيرة من الشهر الماضي.

إذن لماذا تفعل إيران هذه الأشياء؟ وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني علنا الوضع الحالي الناجم عن العقوبات بأنه أخطر تهديد اقتصادي تواجهه البلاد منذ 40 عاما. ربما لا يزال التراجع حتى مع اتخاذ تدابير جذرية تحمل مخاطر التصعيد أقل خطورة من التغلب على الأزمة مع وجود اقتصاد في السقوط الحر يمكن أن يهدد بقاء النظام.

الاحتمال الآخر هو أن الإيرانيين يعتبرون ببساطة تهديد الرئيس دونالد ترمب بالعمل العسكري خدعة تحتاج إلى وصفها، على الأقل علنا، فيصر ضباط الحرس الثوري الإيراني والقائد الأعلى لإيران على أن الولايات المتحدة ليست مستعدة حاليا أو غير قادرة على شن عمل عسكري ضد إيران.

في وقت مبكر من عام 2017 وعام 2018، أطلق الحوثيون صواريخ بركان -2HQiam على الرياض بما في ذلك مطار المدينة الدولي، في حين أنهم فشلوا في الوصول إلى ضربة مباشرة، فإن هذه الضربات المحتملة لإحداث الإصابات الجماعية والمخاطر المرتبطة بها تتلخص في مجرد أسئلة تتعلق بالدقة والاحتمال.

إن لصواريخ الكاتيوشا المنفردة، أو إمدادها بالأسلحة الصغيرة، أو تعدين الصهاريج جميعها آثارا يمكن معايرتها بعناية لتحقيق غايات سياسية، فالصواريخ الطويلة المدى من ناحية أخرى، يمكن أن تسقط في الصحراء أو تقتل العشرات من الأشخاص وربما تعبر العتبات السعودية وتثير استجابة مباشرة أكثر نحو إيران.

رقصات معقدة

إن نقل الأنظمة التي لها مثل هذه التأثيرات التي لا تحصى هو أمر مذهل أكثر بالنظر إلى حقيقة أن إيران معروفة جيدا بحركاتها الشطرنجية المتقنة وسلالمها التصاعدية الدقيقة ورقصاتها المعقدة حول الخطوط الحمراء.

على عكس التحركات العالية الخطورة التي اتخذتها إيران، مثل رد الفعل الحركي الأخير للعقوبات على النفط، فإن ضربات صواريخ الحوثي التي أجريت قبل الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لم تكن مرتبطة بأي مصلحة وطنية أو أمنية إيرانية جوهرية.

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وبالتالي، في حين أن التفسيرات المذكورة أعلاه لإطلاق صاروخ كروز قد تكون قابلة للتطبيق على الوضع الحالي، إلا أنها لا تشرح بشكل كاف نقل أنظمة الصواريخ بعيدة المدى والترخيص المحتمل لإطلاقها في المقام الأول.

من أعطى الأمر؟

ـ السؤال الأكثر إثارة للجدل هو من يأمر بضربات الصواريخ الحوثية؟ ففي حين يرى الأغلبية أنهم مجرد أداة في يد أسيادهم في إيران، يدعي آخرون أنهم يعملون بشكل مستقل دون مساعدة إيرانية، وحتى الآن، لا تزال قيادة الحوثيين، وحتى قوة الصواريخ صندوقا أسود، ومع ذلك، فإن نظرة على مسار المجموعة خلال العقود الماضية تقدم بعض الأفكار.

ـ في حين أن جميع نقاط البيانات التاريخية قد تشير إلى أن الحوثيين هم في الغالب حركة يمنية محلية متحالفة مع إيران فقط، إلا أن هناك مؤشرات على أن الحركة قد مرت بتغيير جذري أخيرا. أصبحت صورة الحوثي الذاتية نسخة شبه عبودية عن حزب الله، حيث تحاكي مقاطع الفيديو الدعائية للميليشيات الإرهابية عن كثب الأسلوب المرئي لحزب الله، وخطب عبدالملك الحوثي تحاكي نصر الله وصولا إلى الإيماءات والصياغة.

ـ ازداد الدعم المادي الإيراني بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال شحنات الحرس الثوري للقذائف والأسلحة الصغيرة والطائرات والمعدات البحرية الموثقة على نطاق واسع، وليس هناك شك في أن أربع سنوات من الحرب الشنيعة في اليمن قد غيرت بشكل كبير هياكل الحوافز الإيرانية للحوثيين.

لا يوجد راع آخر يمكن للحوثيين اللجوء إليه للحصول على أموال وأسلحة وخبرات غير إيران وعملائها الأكثر رسوخا مثل حزب الله.

إن ما ينطبق على الحوثيين بشكل عام ينطبق بشكل أكبر على قوة المجموعة الصاروخية، فمعظم مخزون اليمن من الأنظمة الأطول مدى قد استخدم في الغالب حتى الآن، مما يجعل قوة الصواريخ الحوثية وقدرتها على استهداف السعودية تعتمد كليا على الدعم الإيراني المستمر.

ما الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون؟

ـ على عكس الهجوم الأول، لم يصدر الحوثيون هذه المرة أي لقطات عن الإطلاق، نظرا لأن اليمن لم يكن معروفا بحوزته صواريخ كروز للهجوم الأرضي قبل الحرب وأن التطوير الداخلي لهذا النظام المعقد أمر غير وارد في ظل الظروف الحالية، فمن المحتمل جدا استخدام صاروخ كروز مقدم من إيران مرة أخرى.

في حين أن نسخة من سومار تبدو المرشح الأكثر وضوحا، حيث كان من الممكن استخدام صاروخ «يا علي» أو حتى صاروخ كروز إيراني معدل مضاد للسفن لتغطية 140 كلم فقط التي تفصل مطار أبها عن الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

ـ هناك دلائل واضحة على أن الحوثيين يمتلكون حاليا قدرة إضراب طويلة المدى تتوافق مع إصدار سومار المتقدم، ففي مقابلة خلال مارس 2019، ذكر زعيمهم الإرهابي عبدالمالك الحوثي أن ميليشياته لديها صواريخ قادرة على استهداف أبوظبي ودبي.

وكما أشار زعيم حزب الله حسن نصر الله في خطاب حديث إلى الضربات الصاروخية اليمنية المحتملة في نزاع مستقبلي مع إسرائيل، على الرغم من أن النطاق المطلوب سيتجاوز قدرات Hoveyzh.

ـ إن تزويد صواريخ كروز لتهديد الأهداف البعيدة أمر منطقي من وجهة نظر عملية، في حين أظهرت قصة بركان 2-H / Qiam الأخيرة أن إيران قادرة على تهريب الصواريخ الباليستية إلى اليمن، فإن نقل صاروخ كروز أكثر إحكاما وأسهل تفكيكا، هو بالتأكيد أسهل بكثير من تهريب صاروخ باليستي ذي مدى مماثل.

ـ يترك السؤال المثير للاهتمام لماذا تم استخدام صاروخ كروز للهجوم في المقام الأول، كان من الممكن تغطية المسافة القصيرة نسبيا إلى مطار أبها بسهولة بواسطة بعض أنظمة الصواريخ الباليستية القصيرة المدى من طراز الحوثي مثل بدر- F أو قاهر -2 م. هناك بعض التفسيرات المحتملة، قد يكون استخدام الصاروخ إشارة في حد ذاته، مما يدل على رغبة إيران في التصعيد، كان من الممكن أن تكون محاولة للتهرب من الدفاع الصاروخي السعودي بعد اعتراض صاروخ خلال محاولة هجوم على مطار جدة، أو كان بإمكان إيران ببساطة استخدام الصراع اليمني مرة أخرى لاختبار سلاحها في ظروف ساحة المعركة.