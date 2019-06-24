تعرف على نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

كتب: أحمد أبوعقيل
أعلنت وازارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوى العام 2019 اليوم الإثنين، ويستطيع الطالب أن يعرف موقفه" ناحج أم راسب " من خلال رابط وكود الطالب، ولن يجدوا درجات.
لمعرفة النتيجة يرجى الدخول على هذا الرابط موقع وزارة التربية والتعليم
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، هذا العام مختلفة لأن ما تم من تطوير كان كبيرا، والتطوير يستهدف توفير تعليم راق لكل الطلاب.
وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفى، أن تجربة الامتحانات كشفت أن الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول الجديد، موضحة أن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الأول الثانوى العام 91.4 %.
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