15 قتيلا في هجومين للمسلحين في شمال بوركينا فاسو

أعلن وزير الدفاع في ​بوركينا فاسو​ شريف سي، "مقتل 15 شخصًا في هجومين جديدين شنّهما مسلّحون مجهولون في قريتي ساغو وتويكودوغو بمنطقة بارسالوغو شمال بوركينا فاسو". وبيّن أنّ "هذه الهجمات تسبّبت أيضًا باحتراق ثلاثة متاجر ونحو عشر دراجات نارية".

ولفت إلى أنّ "وحدات قوات الدفاع والأمن الّتي أُبلغت بما يحصل توجّهت على الفور إلى مكان الحادث، وهزمت ​الجماعات المسلحة​".

وتشهد بوركينا فاسو، خصوصًا المنطقة الحدودية مع مالي والنيجر، منذ أربع سنوات هجمات مسلحة منتظمة أدّت إلى مقتل أكثر من 460 شخصًا.