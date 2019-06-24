منظمة التعاون الإسلامي دانت الهجوم على مطار أبها: نقف مع السعودية بمواجهة الإرهاب

أعلن الأمين العام لـ"​منظمة التعاون الإسلامي​" ​يوسف بن أحمد العثيمين​، أنّ "المنظمة دانت بشدّة الهجوم ​الإرهاب​ي على مطار أبها الدولي في ​السعودية​ بتاريخ 23 حزيران 2019، الّذي نفّذته جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​)، وهي تدين هذه الأفعال الإجرامية الّتي يتمّ فيه اعتداءات ضدّ المدنيين والمرافق العامة والمقدسات".

وشدّد في بيان، على أنّ "هذه الميليشيا من يقف خلفهم يتحمّلون المسؤولية الكاملة"، مؤكّدًا "وقوف المنظمة وتضامنها التام مع السعودية في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم"، داعيًا ​مجلس الأمن الدولي​ إلى "القيام بمسؤوليّاته في التصدّي لهذه الأعمال الإرهابيّة الّتي تستهدف المدنيّين وتهدّد أمن الطيران المدني وسلامته".