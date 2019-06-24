أعلن الأمين العام لـ"منظمة التعاون الإسلامي" يوسف بن أحمد العثيمين، أنّ "المنظمة دانت بشدّة الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي في السعودية بتاريخ 23 حزيران 2019، الّذي نفّذته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، وهي تدين هذه الأفعال الإجرامية الّتي يتمّ فيه اعتداءات ضدّ المدنيين والمرافق العامة والمقدسات".
وشدّد في بيان، على أنّ "هذه الميليشيا من يقف خلفهم يتحمّلون المسؤولية الكاملة"، مؤكّدًا "وقوف المنظمة وتضامنها التام مع السعودية في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم"، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى "القيام بمسؤوليّاته في التصدّي لهذه الأعمال الإرهابيّة الّتي تستهدف المدنيّين وتهدّد أمن الطيران المدني وسلامته".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي دانت الهجوم على مطار أبها: نقف مع السعودية بمواجهة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.