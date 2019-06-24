شكري: يجب الاطلاع على الحلول السياسية والاقتصادية كافة للقضية الفلسطينية

شدّد وزير الخارجية المصرية ​سامح شكري​ على "وجوب التعامل مع ​مكافحة الإرهاب​ باستراتيجيّة شاملة".

ولفت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​ في ​موسكو​، إلى أنّ "لدينا وموسكو رؤية مشتركة حول عدد كبير من القضايا الإقليمية"، مؤكّدًا "وجوب الاطلاع على الحلول السياسيّة والاقتصاديّة كافّة للقضية الفلسطينية".

وكان قد أعلن شكري في وقت سابق،​ "رفض مصر تدخّل ​إيران​ في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مركّزًا على أنّ "أيّ مساس بأمن الخليج، هو مساس بأمن مصر". وأوضح أنّ "مصر تعتبر أنّ أمن ​دول الخليج​ جزء لا يتجزأ من أمنها القومي ونرفض التدخلات من أيّ جهة إقليميّة في الشأن العربي، كما ندعو دائمًا إلى الابتعاد عن سياسات الهيمنة أو التأثير بالوكالة على دول المنطقة، وإقامة علاقات مرتبطة بالمصالح والاحترام الكامل للدول العربية".