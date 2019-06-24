الدفاع التركية: مقتل مسلحين إثنين في غارات تركية شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "مقتل مسلحين إثنين في الغارات على مواقع حزب "العمال الكردستاني" شمالي ​العراق​"، موضحةً أن "الغارات على مواقع المنظمة في منطقتي "هاكورك" و"زاب".

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