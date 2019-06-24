النشرة: القاضي جرمانوس رد كل الاتهامات التي وجهها اليه احد القضائيين الموقوفين

علمت "​النشرة​" ان المدعي العام العسكري القاضي ​بيتر جرمانوس​ رد امام ​التفتيش القضائي​ كل الاتهامات التي وجهها اليه احد "السماسرة القضائيين" الموقوفين لدى ​فرع المعلومات​ . ولم تتوافر اي ادلة تثبت ما نسب الى جرمانوس الذي وضع نفسه بتصرف التفتيش و​المجلس التأديبي​ لتوضيح ما يلزم في اطار التهم التي نُسبت اليه .

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